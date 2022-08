Nacon: trailer delle prossime tre uscite

Alla gamescom 2022 conclusasi ieri 28 agosto, NACON ha presentato i nuovi prodotti per videogiochi e accessori.

Oltre a diverse demo, il publisher ha presentato tre nuovi trailer:

Steelrising

Session: Skate Sim.

Train Life: A Railway Simulator

Steelrising ha presentato le sue ambientazioni parigine nelle quale monumenti e quartieri famosi come il Louvre, la Bastiglia e la Cattedrale di Notre Dame sono stati riprodotti dallo studio Spiders.

Session: Skate Sim. ha presentato la nuova mappa di San Francisco, un nuovo contenuto che centinaia di migliaia di giocatori in accesso anticipato potranno presto scoprire.

Train Life: A Railway Simulator, che ha ricevuto l’80% di recensioni positive su Steam dopo un periodo di accesso anticipato, ha rivelato il suo trailer di lancio per PC. Per la prima volta in una simulazione ferroviaria, il giocatore interpreta sia il macchinista che il manager dell’azienda.