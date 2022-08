Classifica italiana: GTA V torna in vetta

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella trentatreesima settimana del 2022, dal 15 al 21 agosto. In cima alla classifica troviamo l’eterno Grand Theft Auto V, in versione PlayStation 4, seguito da un’accoppiata di motori uno simulativo e l’altro arcade, F1 22 (sempre PS4) e Mario Kart 8 Deluxe (Switch). Quarto posto per un titolo PC, ovviamente primo nella classifica specifica, ovvero Dishonored 4. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana della settimana.

TOTALE

1 GRAND THEFT AUTO V – PS4

2 F1 22 – PS4

3 MARIO KART 8 DELUXE – SWITCH

4 DISHONORED – PC

5 FIFA 22 – PS4

6 NINTENDO SWITCH SPORTS – SWITCH

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

8 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL – SWITCH

9 DRAGON BALL Z: KAKAROT – PS4

10 POKEMON LEGENDS: ARCEUS – SWITCH

CONSOLE

1 GRAND THEFT AUTO V – PS4

2 F1 22 – PS4

3 MARIO KART 8 DELUXE – SWITCH

4 FIFA 22 – PS4

5 NINTENDO SWITCH SPORTS – SWITCH

6 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

7 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL – SWITCH

8 DRAGON BALL Z: KAKAROT – PS4

9 POKEMON LEGENDS: ARCEUS – SWITCH

10 SPIDER-MAN – PS4

PC

1 DISHONORED

2 FALLOUT 4

3 OUTWARD: DEFINITIVE EDITION

4 FALLOUT: NEW VEGAS

5 DOOM

6 THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM

7 DOOM ETERNAL

8 SPIDER-MAN REMASTERED

9 WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS

10 THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM: SPECIAL EDITION