Hi-Rez e First Watch Games hanno pubblicato un nuovo teaser trailer di Rogue Company Elite, versione mobile (Android e iOS) del TPS competitivo free-to-play su PC e console. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia, per dare uno sguardo rapido a quello che ci sarà in questa versione mobile.

Attualmente il gioco è in fase closed beta (sul sito ufficiale è possibile iscriversi) su dispositivi iOS, mentre arriverà prossimamente anche per Android.