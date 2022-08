The Last of Us Part I: Naughty Dog analizza le modifiche a combattimento, animazioni, audio e grafica

Sulle pagine del PlayStation Blog, Naughty Dog ha analizzato le modifiche a diverse caratteristiche su The Last of Us Part I, nuovo remake del titolo originariamente uscito per PlayStation 3, e che arriverà su PlayStation 5 il 2 settembre (a breve arriverà anche la nostra recensione).

Nello specifico, vengono analizzate le modifiche a combattimento, animazioni, audio e grafica.

Shaun Escayg, responsabile delle animazioni dei filmati dell’originale e ora direttore creativo, spiega:

“Per me, è la somma delle migliorie apportate a renderlo un remake e non un remaster. Non si è trattato semplicemente di importare su hardware migliore gli stessi personaggi, gli stessi ambienti, la stessa direzione artistica e via dicendo. Abbiamo rivisto ogni aspetto: la direzione artistica, l’illuminazione e i rispettivi aspetti tecnici. Persino il design dei personaggi. E abbiamo applicato all’originale l’esperienza accumulata in dieci anni, appoggiandoci alle nuove tecnologie per creare un risultato che lo aggiornasse senza snaturarlo in alcun modo”.

Il programmatore capo John Bellomy, spiega sui combattimenti:

“Molte delle modifiche apportate al sistema di combattimento hanno riguardato elementi che [nell’originale] erano stati messi assieme in modo poco elegante. Alcune sequenze seguivano un copione predefinito, dallo svolgimento estremamente preciso.”

Come esempio, Bellomy cita i nemici in fase di ricerca o accerchiamento. A causa dei limiti tecnici di PS3, in quei casi l’IA non poteva analizzare l’ambiente e reagire di conseguenza.

“Nell’approcciarci a The Last of Us Parte I, abbiamo voluto rendere più realistiche quelle sequenze di combattimento sfruttando il nostro motore di IA e gli strumenti a disposizione”

Neil Uchitel, direttore audio fa presente che:

“Su PS4, l’audio 3D era piuttosto limitato. Per PS5, Sony ha creato il Tempest Engine, un motore in grado di prendere qualsiasi fonte audio proveniente da un gioco e donarle un senso di spazializzazione molto più accentuato attraverso l’applicazione di sofisticati espedienti tecnici. Il risultato è una maggiore sensazione di movimento all’interno del mondo e una verticalità più accurata. Se qualcosa sta per colpirti dall’alto, senti il suono provenire da quella direzione, e così via”.

Il direttore artistico Erick Pangilinan ribadisce sulle animazioni, prendendo come esempio i dotti lacrimali di Ellie che si gonfiano quando lei rinfaccia a Joel di averla abbandonata da Tommy, oppure il rossore della pelle nei momenti di massima emozione:

“Queste migliorie alle animazioni rafforzano la scena. Perché accrescono la fedeltà delle espressioni. E in questo modo, rendono i gesti più misurati, quindi più naturali”.

E aggiunge:

“Altri importanti progressi ci hanno consentito di incrementare il peso poligonale di personaggi e ambienti. Potendo aggiungere dettagli agli ambienti distanti, quali montagne o edifici, oltre che agli oggetti vicini, siamo riusciti a trasmettere un senso amplificato di profondità. Usando la GPU di PS3, questo non era possibile”.

Qui sotto potete vedere il filmato pubblicato da PlayStation sulle novità introdotte in The Last of Us Part I.