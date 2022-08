Mafia: confermato lo sviluppo del prequel

Dopo numerose indiscrezioni emerse quest’anno, Hangar 13 ha ufficialmente confermato che è in fase di sviluppo un nuovissimo progetto per il gioco Mafia. In un post che celebra il 20° anniversario della serie, il direttore generale Roman Hladík ha affermato:

mancano pochi anni e non possiamo condividere nulla di più in questo momento. Tuttavia, lo studio è davvero entusiasta di continuare a lavorare su questo amato franchise e di intrattenere i giocatori con nuove storie.



I resoconti di un nuovo gioco di Mafia sono emersi all’inizio di maggio, insieme ad alcune notizie riguardo alla realizzazione del titolo su Unreal Engine 5 e il nuovo capitolo sarà un prequel della trilogia attuale. Una voce successiva del co-fondatore di XboxEra Nick Baker affermava che la storia sarebbe stata ambientata tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo con Don Salieri come protagonista. Invece di un gioco più open world come Mafia 3, il prequel sarebbe più un’esperienza lineare come i primi due titoli. Apparentemente sono stati discussi anche i piani per un quinto titolo della serie in modo che lo studio possa passare a un nuovo progetto invece di essere spostato come in passato.

Anche se la prossima IP di Mafia è ancora lontana, Hangar 13 è ancora impegnato. Insieme al presunto rilascio di Top Spin 5, lo sviluppatore ha anche fornito supporto su Marvel’s Midnight Suns, che è stato posticipato alla fine dell’anno fiscale 2023 per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.