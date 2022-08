Colossal Cave Adventure 3D: il remake arriverà anche su Switch

Il gioco di avventura testuale del 1976 ( un vero classico) Colossal Cave Adventure avrà un remake totalmente reinventato da Roberta Williams. Il suddetto remake verrà lanciato su PC, Mac e Quest 2 e, fino a questo momento, non era stata annunciato alcuna versione per console portatile Nintendo. Fino a questo momento.Cygnus Entertainment, l’editore del titolo, ha infatti annunciato che il gioco arriverà anche su Nintendo Switch.

Il gioco mixa perfettamente elementi di avventura ed azione, inserendo nelle dinamiche di gioco anche l’esplorazione; come recita la sinossi ufficiale stessa. Ecco infatti, di seguito, una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Radicato nei temi dell’esplorazione, Colossal Cave è un’esperienza elettrizzante in cui i giocatori incontrano personaggi coinvolgenti ed enigmi impegnativi in ​​un mondo completamente immersivo. Roberta Williams è nota per la serie di giochi King’s Quest e, simile a quella serie, vuole che Colossal Cave sia apprezzato da giocatori di qualsiasi età. Molti genitori hanno bei ricordi del gioco originale, Colossal Cave Adventure , e non vedono l’ora di presentarlo a una nuova generazione.

Caratteristiche principali

Fedele all’avventura testuale originale di Will Crowther e Don Woods.

Un mondo 3D completamente immersivo da esplorare nella realtà virtuale .

Azione in prima persona – Gioco di avventura, incentrato sull’esplorazione.

Il giocatore interagisce con oggetti e tesori per risolvere enigmi e sfide.

Oltre 143 posizioni nel gioco.

Presenta un paesaggio sonoro personalizzato e musica prodotta dal musicista nominato ai Grammy, Dan Policar.

Adattato da Roberta Williams, designer di successo di King’s Quest, Phantasmagoria e molti altri titoli.

Ken e Roberta Williams, e l’originale Colossal Cave Adventure, sono noti a milioni di fan in tutto il mondo.

Insomma il gioco ha delle premesse davvero interessanti e sembra il titolo adatto da giocare su Nintendo Switch, quindi questa non può che essere una buona notizia per i possessori della console. Restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che è stato confermato lo sviluppo di un sequel di Mafia? Ecco il nostro articolo dedicato.