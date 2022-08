The Last of Us Part I: Q&A speciale sul nostro canale Twitch, live oggi alle 17:00

Oggi è il grande giorno, perché in questo mercoledì 31 agosto sarà finalmente possibile leggere le recensioni di The Last of Us Part I, remake per PlayStation 5 dell’omonimo capolavoro targato Naughty Dog. Per chi non se lo ricordasse, l’embargo scadrà esattamente alle ore 17:00. Noi di GamesVillage ovviamente pubblicheremo la nostra recensione, ma c’è di più!

Alle ore 17:00 (circa), Domenico De Rosa (il sottoscritto) sarà in diretta sul nostro canale Twitch con uno speciale Q&A per commentare la recensione di The Last of Us Part I e per rispondere alle vostre domande. Il nostro coordinatore editoriale però non sarà da solo, perché a fargli compagnia ci sarà il nostro Alessandro Adinolfi, che a quanto pare ha già fatto il carico di domande da porgli. Ovviamente, aspettiamo anche le vostre di domande e dunque, la chat del nostro canale Twitch vi attende!

Vi ricordiamo che per poter interagire con noi e poter scrivere in chat è necessario cliccare sul cuoricino viola del canale e diventare nostri Follower. Non costa nulla! Intanto, vi lasciamo con il trailer di lancio del gioco, che arriverà sul mercato il 2 settembre 2022 su PlayStation 5 e in seguito, anche su PC.