Mario + Rabbids Kingdom Battle raggiunge i dieci milioni di giocatori e festeggia il suo quinto anniversario

Mario + Rabbids Kingdom Battle compie cinque anni e, sebbene il gioco si è trovato ad affrontare dei problemi prima del lancio a causa di perdite e dello scetticismo diffuso dal pubblico, è stato riconosciuto da molti come uno dei migliori titoli su Nintendo Switch. Ubisoft ha recentemente annunciato di aver raggiunto un altro importante traguardo. Mario + Rabbids Kingdom Battle ha raggiunto 10 milioni di giocatori dal suo lancio nell’agosto 2017, una cifra in aumento rispetto alla cifra di 7,5 milioni registrata a giugno dello scorso anno. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina ufficiale Nintendo:

Due mondi molto diversi si scontrano in Mario + Rabbids Kingdom Battle, una stravagante avventura strategica solo per Nintendo Switch. Formate un’improbabile squadra di eroi per riportare l’ordine nel Regno dei Funghi e affrontate combattimenti a turni dinamici, ostacoli insidiosi e nemici imprevedibili.

Questa è la storia di un incontro inatteso tra Mario e gli irriverenti Rabbids. Il Regno dei Funghi è stato travolto da un vortice misterioso che ha trasportato i Rabbids in questo luogo una volta pacifico, mettendolo a soqquadro. Per riportare la pace, Mario, Luigi, la principessa Peach e Yoshi devono allearsi con quattro eroici Rabbids, ognuno dotato di una personalità unica. Attraversate mondi bizzarri pieni di monete da trovare e rompicapi di tutte le forme e le dimensioni da risolvere. Unitevi a questi otto eroi in un’esilarante avventura e scopri i tanti omaggi ai classici giochi di Mario, oltre a una grande quantità di dispettosi Rabbids. Impugnate armi mai viste prima e lanciati in combattimenti a turni con nemici insoliti e boss fuori di testa. Manovrate i vostri eroi sul campo di battaglia e scatena attacchi dalla distanza e corpo a corpo. Con centinaia di armi eccentriche a vostra disposizione, dovete riflettere con cura su come equipaggiare i tuoi carismatici eroi prima di farli combattere.

Mario + Rabbids Kingdom Battle è disponibile su Nintendo Switch.