Gungrave GORE arriverà su Game Pass?

Gungrave GORE di Iggymob, dopo anni di sviluppo, è stato finalmente annunciato ( con annessa data di uscita) durante la Gamescom della scorsa settimana. Il gioco arriverà su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam il 22 novembre; ma un elemento molto importante pare suggerire che il titolo sarà presente anche su Game Pass.

L’analista del settore MauroNL ha notato, in una e-mail promozionale di Xbox, una lista di titoli che verranno inseriti nel servizio; tra cui figuravano titoli come High on Life e Pentiment e, pare, anche Gungrave GORE. La notizia non è stato ufficializzata da Microsoft e nemmeno dall’editore Prime Matter, ma la notizia potrebbe essere presto rilasciata. Molto facile ipotizzare che l’annuncio venga fatto durante l’imminente Tokyo Game Show visto che si terrà a settembre ed un gameplay del titolo venne mostrato l’anno scorso in anteprima durante l’evento.

Importante sottolineare che, nonostante la fonte particolarmente affidabile, la notizia non ha alcuna ombra di ufficialità ed è dunque necessario prenderla con le pinze e trattarla come un rumor qualsiasi. Non ci resta che aspettare notizie direttamente dalla casa di sviluppo o da Microsoft stessa, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Colossal Cave Remake arriverà anche su Switch? Ecco il nostro articolo dedicato.

Gungrave G.O.R.E. might be coming to Game Pass on release, according to a promotional e-mail from Xbox.

The game is featured among a list of other Game Pass titles like High on Life and Pentiment in an e-mail headlined "check out these favorite games on Xbox Game Pass Ultimate." pic.twitter.com/Y9rLDyPk5w

— MauroNL (@MauroNL3) August 29, 2022