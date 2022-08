Call of Duty Modern Warfare 2: il nuovo trailer presenta l’accesso anticipato alla campagna

L’editore Activision e lo sviluppatore Infinity Ward hanno rilasciato un breve nuovo trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2. Il trailer non prevede alcun nuovo annuncio o rivelazione. Invece, offre uno sguardo al livello della Torre dalla modalità campagna del gioco in arrivo e menziona in modo evidente le parole Accesso anticipato alla campagna.

Secondo il trailer, l’accesso anticipato alla campagna inizierà una settimana prima dell’uscita del gioco. Tuttavia, afferma che il periodo di accesso anticipato potrebbe essere influenzato da possibili interruzioni e differenze di fuso orario. L’uscita del gioco è prevista per il 28 ottobre, il che fissa il suo periodo di accesso anticipato per la campagna al 20 ottobre. Il titolo si svolgerà tre anni dopo la formazione della Task Force 141. Il gioco sarà caratterizzato da un’unità d’élite che affronta un’organizzazione terroristica e il cartello della droga di Las Almas. Di seguito una panoramica del titolo:

Benvenuti nella nuova era di Call of Duty. Call of Duty: Modern Warfare 2 catapulta i giocatori in uno scontro globale senza precedenti con il ritorno degli iconici operatori della Task Force 141. Da piccole ma rischiose missioni tattiche a importanti missioni top secret, i giocatori dovranno entrare in azione al fianco degli amici in un’esperienza estremamente coinvolgente. Infinity Ward porta delle dinamiche di gioco all’avanguardia, una nuova maneggevolezza delle armi, un sistema di IA avanzato, un nuovo Armaiolo e diverse innovazioni di gioco e grafiche che porteranno la serie a nuove vette. Modern Warfare 2 avrà al lancio una campagna per giocatore singolo in giro per il mondo, coinvolgenti combattimenti Multigiocatore e narrativi e Operazioni Speciali cooperative.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre su PlayStation 5, Xbox Seris X/s, PlayStation 4, Xbox One e PC. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.