Battlefield 2042: il nuovo Battlepass si mostra in un trailer

Master of Arms, l’ultima stagione di Battlefield 2042, va online oggi e in contemporanea viene rilasciato un trailer volto a mostrare le implementazioni del Battlepass. La nuova stagione vedrà l’arrivo di un nuovo specialista, Charlie Crawford, di un nuovo veicolo e di nuove armi. Ma cosa porta invece il nuovo Battle Pass? Ecco di seguito le novità:

Pass battaglia Premium:

Innegabile

Un set da specialista leggendario per Boris

Occhio Rosso

Skin Armi Leggendaria

I primi 30 livelli sono gratis per tutti i giocatori, i restanti 70 sono per i possessori di Premium Battle Pass. L’acquisto del Pass Battaglia premium sbloccherà 20 livelli di ricompense. Tutti i nuovi contenuti di gioco sono disponibili gratuitamente per tutti i giocatori e non richiedono acquisti aggiuntivi.

