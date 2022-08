Ghostbusters Spirits Unleashed: svelato il bonus pre-ordine

Ghostbusters Spirits Unleashed (qui la nostra anteprima)è un titolo multiplayer asimmetrico in arrivo da IllFonic; la data di rilascio si avvicina( il gioco sarà infatti commercializzato a partire dal prossimo 18 ottobre) e l’apertura dei pre-ordini ha finalmente svelato quello che sarà il bonus dedicato a chi acquista in anticipo il gioco.

Il giocatore che acquista in anteprima il gioco avrà accesso anticipato alle seguenti contenuti aggiuntivi:

Slimer

Lanciatore di particelle personalizzato e pacchetto di protoni

Colori di abbigliamento speciali

Molto probabile che lo Slimer sia uno dei fantasmi controllabili, mentre il lanciatore di particelle personalizzato, pacchetto di protoni e colori di abbigliamento sono probabilmente gadget che verranno utilizzati nel gioco. Siccome questi vengono intesi come ” accesso anticipato” significa che, per chi non acquista il preordine, questi vantaggi verranno comunque sbloccati nel corso dell’avanzare della storia. Non esiste un’edizione deluxe per Ghostbusters Spirits Unleashed, ma è acquistabile una versione fisica da collezione. Il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X/S; restiamo sintonizzati.