KartRider Drift: ecco quando si terrà il Global Racing Test

KartRider Drift avrà un test globale che coinvolgerà praticamente tutto il globo; potranno partecipare Nord America, America Latina, Europa, Giappone e Corea; ad ospitare l’evento sarà Nixon, il test mondiale avrà inizio il 31 agosto alle 18:00 PT / 21:00 ET fino al 6 settembre alle 6:00 PT / 9:00 ET. A prendere parola in merito a questo immenso test è Nixon, ecco quanto dichiarato in merito:

Il “Global Racing Test” mostrerà anche contenuti aggiornati come il nuovo sistema di abbinamento della modalità di intelligenza artificiale che consente ai piloti di esercitarsi nel matchmaking veloce e un sistema di aggiornamento del kart che consentirà ai giocatori di mettere a punto le prestazioni del proprio kart. Il sistema di licenza, che insegna ai giocatori ad apprendere le abilità di guida in base a una determinata missione, aggiunge un nuovo grado, L3, il livello di difficoltà più alto, per testare la tua grinta come il meglio del meglio. Nexon ha aggiunto una serie di ulteriori miglioramenti rispetto all’ultima beta chiusa, inclusa una pagina informativa che fornisce una panoramica della cronologia di gioco, oltre all’aggiunta di un sistema di obiettivi in-game che fornisce punti ogni volta che partecipi a un attività.

Per partecipare al Globar Racing Test di KartRider Drift è necessario scaricare il gioco ( tramite il sito ufficiale a questo indirizzo) sulla propria piattaforma preferita; per quanto riguarda i giocatori IOS, per loro sarà necessario scaricare l’app TestFlight. Non ci resta che aspettare il via all’evento, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Ghostbusters Spirits Unleashed ha svelato il bonus del pre-ordine? Ecco il nostro articolo dedicato.