Logitech G presenta il G502 X, il nuovo mouse

Logitech G, azienda leader nel settore delle tecnologie e del gaming, vanta da sempre capacità innovative che l’hanno resa, nel tempo, un punto di riferimento per gli appassionati e gli esperti di tecnologie. Questa volta torna a stupire e lo fa svelando il G502 X, il G502 X LIGHTSPEED e il G502 X PLUS, ovvero nuove versioni del mouse da gaming più famoso di sempre; il quale si mostra rinnovato in maniera stupefacente.

Nel mouse infatti sono state implementate delle migliorie volte a rendere ancora più unica l’esperienza di gioco, tutti i modelli sono dotati di switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE ( esclusiva tecnologia Logitech) che determineranno una maggiore velocità e affidabilità aumentando la ” sensibilità” e, di conseguenza, il tempo di risposta. Inoltre, gli switch Lightforce, utilizzano contatti galvanici che si comportano esattamente come quelli meccanici, mantenendo la medesima precisione con il vantaggio di avere trigger ottici e meccanici progettati all’unisono, ciò garantirà le massime prestazioni nel gioco.

Sono stati aggiunti miglioramenti anche al pulsante di cambio DPI del G502 X, il quale è stato ridisegnato e riprogettato al fine di essere rimovibile in modo tale da adattarsi alle diverse impugnature. La nuova rotella offre uno scorrimento maggiore e ridimensiona anche l’elemento peso, il quale viene notevolmente ridotto aumentando di conseguenza la stabilità. Tutti questi elementi messi insieme assicurano un tempo di risposta superiore al 66% rispetto ai precedenti modelli. Importante sottolineare inoltre che il nuovo modello Logitech è dotato di illuminazione a 8 LED che può essere personalizzata e si adatta al gioco dell’utente, effetti di avvio e spegnimento e ottimizzazione della batteria. A prendere parola in merito è Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming, ecco quanto dichiarato:

Il G502 è un’icona del gaming e sappiamo che la community è alla ricerca di un’offerta di nuova generazione.Abbiamo reinventato l’iconico G502 aggiornandone il design e l’ingegneria portando il leggendario mouse in una nuova era del gaming. Grazie a materiali più leggeri e a una tecnologia all’avanguardia, il nuovo G502 X promette di proseguire sulle orme del G502 in fatto di prestazioni estreme e controllo totale.

Insomma, i nuovi modelli sono innovativi e rivoluzionari; le implementazioni permetteranno al giocatore di entrare nel vivo del gioco rendendo così l'esperienza in-game ancora più immersiva. Per maggiori informazioni e per i costi del prodotto basta visitare il sito ufficiale a questo indirizzo.