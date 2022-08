Dragalia Lost terminerà il servizio il 29 novembre alle 22:00 PT (le 06:00 in Italia), hanno annunciato Nintendo e Cygames. Le due società hanno annunciato per la prima volta che il gioco avrebbe presto terminato il servizio, ma all’epoca non era stata decisa una data di fine servizio.

Inoltre Diamantium non è più disponibile per l’acquisto. Gli elementi essenziali e i pacchetti di aggiornamento, che possono essere acquistati dal negozio in-game utilizzando diamantium, non saranno più disponibili per l’acquisto a partire dal 30 ottobre. I giocatori possono continuare a spendere diamantium per evocare, costruire l’Halidom, recuperare resistenza, recuperare getherwing e continuare a usare fino al termine del servizio. Al termine del servizio il 30 novembre, all’avvio del gioco verrà visualizzata una notifica di fine servizio e non sarà più possibile giocare.

Dragalia Lost è stato originariamente lanciato nel 2018, come primo esperimento di Nintendo in una nuovissima IP basata su dispositivi mobile. Ha riscosso un successo piuttosto significativo, essendo uno dei giochi mobile di Nintendo con il maggior incasso, ma sembra che la società abbia deciso di interrompere gli aggiornamenti per il titolo. Nel corso della vita del gioco ha goduto di numerosi eventi crossover con altre serie tra cui Fire Emblem Heroes, Monster Hunter, Mega Man e Persona 5 Strikers. L’ultimo set di nuovi avventurieri è stato aggiunto il 31 marzo 202. Di seguito una panoramica del titolo:

Dragalia Lost è un gioco di ruolo d’azione controllato a scorrimento sui legami condivisi tra umani e draghi. Conquista i tuoi nemici usando una serie di potenti attacchi e abilità speciali e persino trasformandoti tu stesso in un drago.

Dragalia Lost è disponibile per dispositivi mobile su Android tramite Google Play e su iOS tramite App Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.