Corsair: annuncia le nuove memorie DDR5 per AMD

Corsair ha annunciato il lancio delle memorie DOMINATOR PLATINUM RGB DDR, VENGEANCE RGB DDR5 e VENGEANCE DDR5 per AMD, dotate della nuova tecnologia AMD EXPO e pronte per essere integrate nella nuova generazione di PC Ryzen 7000. Disponibili con frequenze straordinariamente veloci di 6.000 MT/s e destinate ad aumentare in futuro, tutti i kit di memoria DDR5 CORSAIR per AMD vantano la tecnologia AMD EXPO (EXtended Profiles for Overclocking), che consente in pochi semplici clic di configurare velocità nominale e prestazioni dei moduli. La tecnologia AMD EXPO semplifica la configurazione e assicura l’esecuzione delle frequenze alle velocità per le quali sono state progettate. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui.

DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 per AMD resta un prodotto unico nel suo genere, è equipaggiata esclusivamente con chip di memoria ad alta frequenza, selezionati in modo rigoroso per soddisfare le applicazioni più esigenti; inoltre, grazie al supporto della tecnologia AMD EXPO, è possibile configurare la relativa velocità nominale tramite un singolo comando. VENGEANCE RGB DDR5 per AMD si presenta invece con un design del tutto nuovo, dominato da un dissipatore di calore in alluminio grigio a complemento della splendida ed ampia barra di illuminazione RGB, irradiata da 10 LED RGB regolabili singolarmente. Timing elevati, prestazioni all’avanguardia e la capacità di soddisfare ogni necessità assicurano la compatibilità della VENGEANCE RGB DDR5 per AMD con qualsiasi sistema. Non da ultimo, VENGEANCE DDR5 per AMD vanta un telaio dal design essenziale e minimalista che raffredda i chip di memoria grazie a un dissipatore di calore in alluminio grigio, realizzato per adattarsi perfettamente a qualsiasi sistema. I moduli DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 per AMD, VENGEANCE DDR5 per AMD e VENGEANCE RGB DDR5 per AMD sono disponibile nelle configurazioni 1-DIMM e 2-DIMM e con capacità massima di 64GB (2 x 32GB).

