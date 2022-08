Assassin’s Creed Rift: nuovi rumor rivelano il titolo del gioco, Ubisoft è al lavoro sul remake del primo capitolo?

Sono emersi nuovi dettagli sul futuro del franchise di Assassin’s Creed, che al momento sarebbe alquanto incerto, ma gli ultimi rumor accendono la curiosità degli appassionati della saga dedicata al Credo degli Assassini. Sembra che sia trapelato il nome del prossimo, grande gioco.

Quest’ogg, lo YouTuber dedicato al franchise, j0nathan, ha delineato una serie di potenziali dettagli sul prossimo gioco della serie, tra questi dettagli ci sono un potenziale nome per il nuovo capitolo, che dovrebbe essere Assassin’s Creed Mirage, e una data di uscita, prevista tra aprile e giugno 2023. Altri dettagli parlano di un videogioco ambientato nella Bagdad del IX secolo, confermando i dettagli precedentemente trapelati sul progetto, e accennano al fatto che la serie tornerà alle “basi” della serie.

Alcuni aspetti del rapporto di j0nathan sono stati confermati dal giornalista di Bloomberg, Jason Schreier. Quest’ultimo ha dichiarato che “una persona familiare gli ha riferito che alcuni aspetti [della nuova fuga di notizie] sono veri”, compreso il nome Assassin’s Creed Mirage.

Altri aspetti della fuga di notizie, tuttavia, secondo Schreier non sono corretti. j0nathan cita, ad esempio, che “più città” saranno esplorabili, ma la fonte di Schreier smentisce tutto questo. Il rapporto originale afferma anche che Ubisoft sta “preparando segretamente un remake di Assassin’s Creed 1” basato sugli asset creati per Mirage, ma dal tweet di Schreier non è chiaro se questo sia esatto o meno.

Assassin’s Creed Mirage dovrebbe essere il titolo del gioco precedentemente noto come Assassin’s Creed Rift. Si pensava che fosse un nome in codice per il prossimo titolo della serie, più piccolo e incentrato sullo stealth con protagonista Basim. Se Mirage è il titolo vero e proprio, probabilmente ne sapremo di più durante l’Ubisoft Forward che si terrà tra non molto.

A person familiar tells me parts of this new Assassin's Creed leak are true (such as the name and the other stuff Bloomberg has already reported: spring 23, Baghdad, back to AC basics) and other parts are not ("multiple cities to explore") https://t.co/qmM6UZtKnG

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 30, 2022