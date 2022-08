Victoria 3: annunciata la data, trailer pre-order

Paradox Interactive ha annunciato la data d’uscita di Victoria 3, nuovo capitolo dello strategico, ambientato nel XIX secolo: sarà disponibile dal 25 ottobre su PC, attraverso Steam e Microsoft Store. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer dei pre-ordini, che potete vedere in fondo alla notizia. Per chi pre-ordina il gioco, ci sarà anche la colonna sonora rimasterizzata di Victoria 2.

Queste le caratteristiche del gioco, attraverso la pagina Steam:

SIMULATORE DI SOCIETÀ ESTREMO

Governa decine di nazioni nel mondo tra il 1836 e il 1936. Che sia agraria o industriale, tradizionalista o radicale, pacifica o espansionista… sta a te scegliere.

Gruppi di popolazione dettagliati con i propri bisogni economici e desideri politici.

Riforma il tuo governo e la tua costituzione per cavalcare l’onda delle innovazioni sociali, oppure preserva la stabilità della tua nazione aggrappandoti alla tradizione, nonostante i rivoluzionari.

Investi nella ricerca di nuove tecnologie o idee innovative per migliorare la situazione della tua nazione.

SISTEMA ECONOMICO APPROFONDITO

Espandi la tua industria per trarre profitto dai beni remunerativi, tassando le entrate per migliorare la prosperità nazionale.

Importa materie prime a basso costo per coprire il fabbisogno di base mentre trovi nuovi mercati per i tuoi prodotti finiti.

Assicurati beni vitali per alimentare il tuo progresso economico e controllare il destino degli imperi.

Bilancia l’impiego della forza lavoro disponibile con l’esigenza di nuovi tipi di lavoratori.

SALI SU UN GRANDE PALCOSCENICO

Usa l’astuzia per tessere un’intricata rete globale di patti, relazioni, alleanze e rivalità, e assicurarti così la tua posizione diplomatica sulla scena mondiale.

Minaccia, compi prodezze militari e bluffa per costringere i nemici alla ritirata nei conflitti.

Aumenta la tua forza economica e militare a spese dei rivali.

Accumula prestigio e guadagnati il rispetto dei rivali mentre costruisci un colosso industriale nel tuo impero d’origine o in uno estero.

Qui sotto potete vedere il pre-order trailer di Victoria 3.