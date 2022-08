Immortality: trailer per il lancio odierno

Oggi 30 agosto (in seguito al breve rinvio) Immortality, il nuovo lavoro di Sam Barlow (di Her Story e Telling Lies), arriva su Xbox Series X/S e Windows 10, anche tramite Game Pass, e su PC via Steam e GOG. Sarà disponibile dalle ore 18:00. Per l’occasione, Half Mermaid Prodctions ha fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco arriverà

Barlow ha detto riguardo al gioco:

“IMMORTALITY è il progetto più ambizioso che abbia mai tentato. Negli ultimi anni ci sono stati molti fattori che avrebbero potuto impedirci di arrivare fino a questo punto, ma sono stato fortunato a lavorare con un team di persone di grande talento che hanno la mia stessa passione nel riportare Marissa Marcel al posto che le spetta: vivere sui nostri schermi, ventiquattro volte al secondo. Spero che i giocatori di tutto il mondo arrivino a provare lo stesso sentimento!”.

IMMORTALITY arriverà presto anche su Apple e Android tramite Netflix Games. La produttrice Natalie Watson ha dichiarato in merito:

“Ci stiamo prendendo un po’ di tempo in più per la nostra versione mobile, per garantire la migliore esperienza possibile ai membri di Netflix in tutto il mondo”.

Lasciandovi qui sotto al trailer di lancio, vi ricordiamo che il gioco ha fatto parte della selezione ufficiale di Tribeca 2022.