Vulcan II Mini: annunciata la prima tastiera formato 65% di ROCCAT

ROCCAT , brand di periferiche e accessori PC di Turtle Beach, ha svelato la nuova tastiera da gaming ottico-meccanica Vulcan II Mini. Ultima aggiunta Switch ottici TITAN II LaVulcan II Mini è la prima tastiera al mondo a utilizzare la tecnologia Dual LED Smart Key. Questa tecnologia mette a disposizione dei gamer 30 smart key multifunzione, equipaggiati di doppio LED per meglio identificare la funzione attiva. Gli Smart Key si combinano con la funzionalità EasyShift [+] di ROCCAT, grazie alla quale gli utenti possono programmare un secondo livello di funzioni, consentendo alla Vulcan II Mini di mantenere le funzionalità di una tastiera full-size.

Inoltre, la tastiera monta i nuovi switch ottici TITAN II di ROCCAT, evoluzione dell’originale switch ottico tanto amato dai fan. Gli switch ottici TITAN II migliorati offrono la stessa velocità di attuazione e la stessa affidabilità per oltre 100 milioni di battute, oltre a essere ottimizzati per la compatibilità con i keycap di terze parti, con un alloggiamento trasparente e una lubrificazione migliorata per un movimento ancora più fluido. Gli switch ottici Red/Linear TITAN II della Vulcan II Mini sono progettati con un’attuazione fluida e istantanea, perfetta per i giochi competitivi che richiedono velocità, precisione e rapidità nella pressione dei tasti. La tastiera, in uscita il 29 settembre 2022, è disponibile per il pre-order su www.roccat.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 149,99 €. “Sapevamo di aver creato qualcosa di molto speciale con la Vulcan originale. Dall’uscita, sia pubblico che critica hanno amato la tastiera, e ora siamo pronti per il prossimo passo”, ha dichiarato René Korte, fondatore di ROCCAT e direttore generale delle periferiche per PC di Turtle Beach. “La Vulcan II Mini è piccola nelle dimensioni ma grande nell’innovazione. Un altro vantaggio del formato 65% è che, grazie ai cinque tasti in più, Vulcan II Mini è ideale per chi desidera lavorare, divertirsi e giocare con la stessa configurazione. Credo che la Vulcan II Mini stabilirà un nuovo standard per il futuro delle tastiere da gaming”. I giocatori potranno salvare fino a cinque profili personalizzati di illuminazione RGB, riassegnazione dei tasti e altro ancora direttamente sulla memoria interna della tastiera, garantendo così la massima portabilità. Il plate posteriore in alluminio anodizzato della Vulcan II Mini garantisce l’integrità strutturale, enfatizzando inoltre l’illuminazione RGB AIMO di ROCCAT, sincronizzabile con tutti i prodotti compatibili. Ha una frequenza di aggiornamento dell’illuminazione RGB doppia rispetto alle tastiere da gaming standard, producendo effetti fluidi e vibranti che portano l’illuminazione a un livello superiore. Il cavo USB-C rimovibile consente di portare facilmente la Vulcan II Mini in viaggio e offre un’ulteriore possibilità di personalizzazione. La Vulcan II Mini di ROCCAT è disponibile nei colori Ash Black o Arctic White, e i giocatori di PC possono aggiungere il loro tocco personale con i keycap di terze parti con montaggio a croce o dotando la tastiera di colorati cavi USB-C personalizzati (venduti separatamente). Qui sotto potete vedere una galleria di immagini nelle due colorazioni.