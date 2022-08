Games With Gold: ecco i giochi di settembre

Microsoft ha annunciato i Games With Gold che saranno disponibili a settembre nel servizio Xbox Live Gold su Xbox One e Xbox Series X/S.

Affronterete battaglie per scoprire se gli dei cadranno in God Will Fall e farete il giro di autostrade post-apocalittiche in Double Kick Heroes. Per quanto riguarda i classici, grazie alla retrocompatibilità, potrete progettare il vostro parco divertimenti in Thrillville e stravolgere le leggi della fisica in Portal 2.

I membri di Xbox Live Gold avranno accesso a questi giochi per un periodo di tempo limitato come parte di Games with Gold, così come i membri di Xbox Game Pass Ultimate, che riceveranno tutti i vantaggi di Gold più l’accesso a oltre 100 giochi con il Game Pass.

Questi i titoli e il periodo in cui sarà possibile scaricarli:

Gods Will Fall : disponibile dal primo al 30 settembre

: disponibile dal primo al 30 settembre Double Kick Heroes : disponibile dal 16 settembre al 15 ottobre

: disponibile dal 16 settembre al 15 ottobre Thrillville : disponibile dal primo al 15 settembre

: disponibile dal primo al 15 settembre Portal 2: disponibile dal 16 al 30 settembre

Qui sotto potete vedere il video pubblicato da Xbox che mostra i giochi che saranno presenti tra i Games With Gold di settembre. Per quanto riguarda invece PC Game Pass, ricordiamo che da qualche giorno è disponibile Death Stranding.