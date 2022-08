New Joe & Mac Caveman Ninja: primo gameplay trailer

Arriva il primo trailer di gioco di New Joe & Mac: Caveman Ninja, remake a vent’anni di distanza, che svela tutta l’energia dei due protagonisti cavernicoli. Un vero e proprio tuffo nell’età della pietra firmato Microids e Mr.Nutz Studio, che arriverà a novembre 2022 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Quando il “Rock & Roll” significava davvero rocce granitiche e il “fast food” consisteva in una cena capace di scappare, due cavernicoli di nome Joe e Mac vivevano una vita tranquilla nel loro pacifico villaggio. Tranquilla fino a quando un gruppo di Neanderthal non decide di saccheggiare le loro case e di rapire tutte le donne!

Senza indugio Joe e Mac partono per un’avventura che li porterà a scontrarsi con pericolosi dinosauri, a lottare con piante carnivore e con i temibili antagonisti preistorici per liberare le loro amate mogli! La grafica completamente rinnovata nasconde l’anima del nuovo titolo dedicato a Joe & Mac che promette di essere brutale e completamente folle!

Sviluppata da Mr. Nutz Studio (Toki, Asterix & Obelix: Slap Them All!) questa nuova versione del classico arcade di culto offre ai giocatori la possibilità di scoprire un remake fedele e arricchito da una modalità Arcade, la rimasterizzazione del gioco originale e una versione più lunga della modalità storia chiamata per l’appunto Extended. Proprio come il gioco originale, creato per le sale giochi negli anni ’90, New Joe & Mac: Caveman Ninja offrirà una modalità cooperativa locale per due giocatori. Inoltre, il gioco conterrà anche una modalità di allenamento, una modalità boss rush e persino una modalità speedrun!

Ecco i conenuti della nuova “T-Rex Edition” di New Joe & Mac Caveman Ninja:

· Il gioco New Joe & Mac : Caveman Ninja

· 2 fogli con tanti adesivi

· Una trading card

· Un portachiavi tridimensionale

Annunciato lo scorso ottobre, il gioco arriverà nei negozi a novembre per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, e in versione digitale anche per Xbox Series X|S e PC. Qui sotto potete vedere il trailer che mostra delle breve fasi gameplay.