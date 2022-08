Wild Arena Survivors: trailer per il lancio ufficiale del battle royale per mobile di Ubisoft

Dopo un soft launch degli scorsi mesi, oggi 30 agosto esce ufficialmente Wild Arena Survivors, battle royale per dispositivi mobile (iOS e Android) sviluppato da Ubisoft Paris. Per l’occasione, è stato pubblicato anche il trailer cinematico di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco, attraverso, attraverso il sito ufficiale:

SBLOCCA E POTENZIA SURVIVOR UNICI

Gioca con una varietà di Survivor unici, ognuno con proprie armi, abilità e stili di gioco! Collezionali tutti e fai aumentare di livello le loro abilità per sbloccare il loro vero potenziale!

SACCHEGGIA E MIGLIORA LA TUA DOTAZIONE

Cerca nell’isola risorse per potenziare armi e oggetti durante ogni partita! Migliora la tua dotazione per spazzare via i tuoi nemici!

SOPRAVVIVI NELLA NATURA SELVAGGIA

Mettiti alla prova su un’isola esotica e selvaggia piena di segreti, bestie feroci e altri Survivor! Adattati e improvvisa in ambienti ostili per sopravvivere!

10 MINUTI, 40 GIOCATORI

Metti alla prova le tue abilità in partite frenetiche in questo Battle Royale tra eroi! Affronta altri giocatori e padroneggia lo stile di gioco del tuo Survivor preferito!

SVARIATE MODALITÀ DI GIOCO

Scegli tra una numero di modalità di gioco in continua crescita! Prova la scarica di adrenalina di farcela per conto tuo in MODALITÀ GIOCATORE SINGOLO, o fai squadra con altri giocatori in MODALITÀ DUO per conquistare la vittoria!

PROGREDISCI NEL WILD PASS

Affronta varie missioni per completare il Battle Pass, ottenere risorse e sbloccare la Survivor star della stagione!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

– Scegli tra oltre 13 Survivor unici con il loro stile di gioco e la loro storia!

– Partite con 40 giocatori in varie modalità di gioco!

– Potenzia i tuoi Survivor e i loro tratti per stili di gioco più efficaci!

– Migliora armi e oggetti durante ogni partita per diventare più forte!

– …E tanto altro!

Qui sotto potete veder il launch reveal trailer di Wild Arena Survivors.