PlayStation Showcase: nuovi indizi per l’8 settembre

Già da diverso tempo circola un rumor che vuole il prossimo PlayStation Showcase nel mese di settembre. E nuovi indizi arrivano attraverso il gruppo Discord dell’insider The Snitch, con la condivisione dell’invito a partecipare all’evento PlayStation per l’otto settembre, alle 22:00 ora italiana.

Stando alla descrizione, l’evento durerà un’ora, e ci saranno molte sorprese sia per quel che riguarda i PlayStation Studios che per le terze parti, con sguardo anche ai giochi per PlayStation VR 2, con tanto di data e prezzo.

Qui sotto potete l’immagine in questione, in risposta al tweet dell’altro insider Roberto Serrano’. Vedremo dunque se e quando Sony ufficializzerà questo nuovo PlayStation Showcase.