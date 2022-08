The Sims 4: svelati il Kit Primi Passi e il Kit Desert Luxe

Electronic Arts e Maxis hanno rivelato il Kit Primi Passi e il kit Desert Luxe per The Sims 4, che saranno presto disponibili per PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One.

A partire dal 1° settembre, i Simmers potranno far girare la testa il primo giorno di scuola e vestire alla moda la prossima generazione di trendsetter con The Sims 4 Kit Primi Passi, mentre The Sims 4 Desert Luxe Kit sarà lanciato il 14 Settembre.

Kit Primi Passi:

I giocatori possono sperimentare stili diversi che faranno apparire i bambini sempre alla moda (e così carini). Vestite i vostri Sims bambini con look alla moda, perfetti per le feste di compleanno, per la classe o semplicemente per uscire con gli amici. Avviate i vostri piccoli Sims verso una vita all’insegna della moda e di tendenza e permettete loro di esprimersi con giacche leopardate, leggings a fantasia e tonalità colorate che vorranno indossare da grandi. Questi look casual non richiedono un’occasione speciale, ma non saranno fuori luogo nemmeno in una di esse.

Kit Desert Luxe:

Il Kit Desert Luxe di Sims 4 permette ai Sims di prendere il sole e rilassarsi nella propria oasi moderna. Sperimentate pezzi lussuosi da interno/esterno, disponendo mobili di tonalità neutra, tende e altro ancora per creare uno spazio luminoso e sofisticato in cui i Sims possano intrattenersi.

Questa collezione presenta colori ispirati ai paesaggi naturali del deserto del Sud-Ovest e materiali come la pietra e il legno. Mettete insieme un bar, una poltrona, un caminetto e altro ancora per farli sembrare elementi architettonici funzionali integrati nel vostro spazio e creare il luogo perfetto per la prossima grande festa o cena intima del vostro Sim.

