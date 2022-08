Rocket League: annunciata la collaborazione con Ferrari

Psyonix, lo studio di sviluppo di videogiochi con sede a San Diego, ha annunciato che l’auto ibrida sportiva Ferrari 296 GTB è disponibile su Rocket League a partire dal 31 agosto su tutte le piattaforme. La disponibilità della Ferrari 296 GTB su Rocket League segue quella della sua commercializzazione nel mondo reale. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Il Pacchetto Ferrari 296 GTB sarà acquistabile nel Negozio Oggetti e include la macchina Ferrari 296 GTB, il Suono Motore Ferrari 296 GTB, le Ruote Ferrari 296 GTB, l’Adesivo Assetto Fiorano, e l’Antenna Ferrari. Il Pacchetto Ferrari 296 GTB sarà acquistabile per 2000 Crediti a partire da domani fino al 6 settembre. Uno Sfondo Giocatore Ferrari sarà anch’esso disponibile, gratuitamente, per tutti i giocatori nel corso dello stesso periodo.

Di seguito una panoramica del titolo:

Gareggiate in questo gioco di calcio a quattro ruote, a metà fra un arcade e un gioco di corse. Sbloccate oggetti in Rocket Pass, scalate i livelli competitivi, partecipate ai tornei, completate le sfide, godetevi i progressi cross-platform. Non restate in panchina, scendete in campo.