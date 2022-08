Wrath Classic: pre-patch da oggi disponibile

A partire da oggi sarà disponibile la pre-patch di Wrath Classic, Wrath of the Lich King Classic, la quale introdurrà tantissime funzionalità ed una serie di eventi che segnano il punto di inizio della campagna contro il Lich King e le sue forze, prima del lancio il 26 settembre.

Dal 6 al 16 settembre sarà disponibile l’evento Zombie Plague dove una misteriosa malattia colpirà le capitali ed i giocatori dovranno fare attenzione ed rimanere vittime della misteriosa pandemia. Dal 13 settembre invece, fino al giorno del lancio, ci sarà l’evento Scourge Invasion dove in vari luoghi i giocatori potranno coordinare la difesa contro la Necropoli sconfiggendo così le forze dello Scourge, al fine di ottenere corpose ricompense.

Per giocare sarà necessario essenzialmente soltanto un abbonamento WoW ed inoltre, per chi vuole migliorare ed ampliare la propria esperienza di gioco, sono disponibili anche degli aggiornamenti opzionali. Eccoveli di seguito:

Northrend – Aggiornamento Heroic: potenziamento istantaneo al livello 70

(include l’abilità Expert Riding) una cavalcatura, un set d’equipaggiamento iniziale e un piccolo ammontare di oro

Limite di un potenziamento per account

Pebble, una mascotte pinguino

Fishspeaker’s Lucky Lure, un giocattolo per evocare un compagno Tuskarr

Tutti gli oggetti dell’Aggiornamento Heroic

Kalu’ak Whalebone Glider, una cavalcatura volante per i personaggi di WoW Classic

Sorvolacoste dei Tuskarr, una cavalcatura volante per i tuoi personaggi di WoW moderno

30 giorni di tempo di gioco

Le novità non finiscono qui, in vista della pre-patch di Wrath Classic, per celebrare l’evento, l’azienda ha rilasciato una serie di video ” Costruire Azeroth ” che esplora la storia e lo sviluppo di World of Warcraft. Nell’ultimo episodio rilasciato ( trovate il video in fondo all’articolo),Tom Chilton, il direttore di gioco di Warcraft Arclight Rumble, e Kris Zierhut, il progettista di gioco principale di WoW Classic, parlano della loro esperienza nella creazione del Cavaliere della Morte; davvero da non perdere! Non ci resta che aspettare ulteriori novità da parte dell’azienda produttrice! Restiamo sintonizzati! Nel frattempo però, lo sapevate che oggi ci sarà uno speciale su The Last Of Us Part I sui nostri canali? Ecco dove trovare tutte le informazioni in merito!