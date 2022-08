From Software: Sony e Tencent acquistano nuove azioni dello studio

Sony Corporation e Tencent (tramite l’azienda Sixjoy) hanno messo le mani sul altre azioni appartenenti a From Software, con entrambe le società che adesso posseggono il 30% delle quote dello studio di sviluppo nipponico che ha regalato al mondo la serie di Dark Souls, Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice, Elden Ring e altre IP, dando il via ad un nuovo genere videoludico conosciuto come souls-like.

L’investimento delle due società è stato pari a 36.4 miliardi di yen, ossia 260 milioni di dollari (dollaro più, dollaro meno), rendendo Tencent il secondo azionista di maggioranza dell’azienda con il 16.3% delle azioni totali, alle spalle Kadogawa, società che detiene le quote superiori di From Software. Per quanto riguarda Sony, al momento la percentuale delle azioni in possesso è pari a 14.1%.

Ricapitolando, questo significa che il grosso investimento delle 2 aziende le ha rese possessori della seconda quota di maggioranza delle azioni di From Software, ma Kadogawa ha già comunicato di non avere intenzione di vendere le sue azioni e quindi, ha manifestato la volontà di restare azionista di maggioranza dello studio.