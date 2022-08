Cyberpunk Edgerunners: annunciata la data di uscita

CD PROJEKT RED, lo studio di sviluppo di videogiochi dietro la serie The Witcher e Cyberpunk 2077, ha annunciato la data d’arrivo della serie anime Cyberpunk: Edgerunners. La serie, creata in collaborazione con Studio Trigger, andrà in onda su Netflix il 13 settembre. Potete vedere il trailer integrale qui.

Tutti i 10 episodi della serie stand alone saranno trasmessi in contemporanea. Insieme all’annuncio della data di uscita ufficiale arriva anche un trailer sanguinoso e ad alto tasso di tensione, destinato esclusivamente a un pubblico maturo. Oltre all’ultimo trailer, CD PROJEKT RED ha pubblicato anche un nuovissimo poster con uno dei personaggi chiave della serie: la brillante Lucy, un’abile net runner e un importante membro della squadra di mercenari di Maine. Nonostante le sue ricercate abilità tecniche, la ragazza non desidera altro che fuggire da Night City e dal suo pericoloso passato. Cyberpunk: Edgerunners racconta la storia di David Martinez, un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee. In seguito a una tragedia personale, David decide di prendere il controllo del proprio destino diventando un edgerunner, un mercenario fuorilegge noto anche come cyberpunk.

L’acclamata società di animazione giapponese Studio Trigger ha collaborato con CD PROJEKT RED per dare vita alla storia, con Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) alla regia. Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) è il principale character designer e direttore esecutivo dell’animazione. Masahiko Otsuka (Star Wars: Visions ‘The Elder’) e Yoshiki Usa (serie GRIDMAN UNIVERSE) hanno scritto la sceneggiatura sulla base della storia fornita da CD PROJEKT RED. La colonna sonora originale è composta da Akira Yamaoka (serie Silent Hill).

Cyberpunk: Edgerunners andrà in onda il 13 settembre su Netflix. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.