Star Ocean The Divine Force: il nuovo trailer mostra Malkya Trathen e i Vyrians

Square Enix ha rilasciato un nuovo ed ampio trailer del prossimo JRPG Star Ocean: The Divine Force. Di recente sono stati pubblicati i trailer su Elena e Albaird Bergholm. Questa volta otteniamo la rivelazione di diversi elementi del gioco, inclusa la fazione chiamata Vyrians, che sembra essere antagonista verso gli eroi. D’altra parte è stato anche rivelato un nuovo personaggio giocabile, Malkya Trathen, leader di una razza che vive sul pianeta da molto tempo.

Come seguito della lunga serie di giochi di ruolo di fantascienza di Square Enix, Star Ocean: The Divine Force presenta due protagonisti, ciascuno con le proprie storie e personaggi di accompagnamento. Nel gioco ogni personaggio ha la propria storia e stili di combattimento. Anche l’esplorazione è stata ampliata, svolgendosi in ampi ambienti dove è possibile volare. Il titolo è stato rivelato nell’ottobre 2021 e le reazioni sulla sua presentazione generale sono state contrastanti. In termini di esplorazione, ci sono ambienti più ampi da esplorare e i giocatori possono anche volare. Di seguito una panoramica del gioco:

In Star Ocean The Divine Force, i personaggi possono spostarsi liberamente in qualsiasi direzione e solcare i cieli.

Caratteristiche

Esplorate liberamente in tre dimensioni : tutto ciò che vedete può essere esplorato. Potete spostarvi in tre dimensioni e volare nello scenario più grande di sempre.

: tutto ciò che vedete può essere esplorato. Potete spostarvi in tre dimensioni e volare nello scenario più grande di sempre. Una libertà di spostamento e nel combattimento senza pari : volate ed esplorate rilievi rocciosi, tetti ed edifici nella città o entrate in combattimento saltando da un dirupo senza interruzioni.

: volate ed esplorate rilievi rocciosi, tetti ed edifici nella città o entrate in combattimento saltando da un dirupo senza interruzioni. Azione intensa: i personaggi possono sopraffare i nemici con attacchi rapidissimi, abilità speciali che permettono di scomparire per un breve istante e una tecnica letale che abbatte con un sol colpo.

Star Ocean: The Divine Force sarà disponibile il 27 ottobre in tutto il mondo per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.