Destroy All Humans 2 Reprobed è disponibile su console e PC

Destroy All Humans 2 – Reprobed è disponibile su PC tramite Steam, PS5 e Xbox Series X/S. Per commemorare l’uscita c’è un nuovo trailer del gioco. Date un’occhiata qui sotto. Il titolo mette i giocatori nei panni del protagonista Crypto, anche lui un alieno. I giocatori visiteranno luoghi come Bay City, Albion, Tunguska, Takoshima e Solaris mentre giocano a Destroy All Humans! 2 – Reprobed.

Oltre al gameplay per giocatore singolo, il gioco supporta anche la cooperativa locale a schermo condiviso per due giocatori, con l’intera campagna giocabile in multiplayer. Nei giorni precedenti la sua uscita, Destroy All Humans 2 – Reprobed ha ricevuto un trailer di gioco che mostrava Crypto che usava le sue armi e abilità per affrontare i suoi nemici. Di seguito una panoramica:

Crypto è tornato, e ora ha la licenza di sondare. È il ritorno dell’invasore alieno più sballato di sempre! Scopri i favolosi anni sessanta in tutta la loro gloria psichedelica con i tuoi nuovi genitali e vendicati del KGB per aver fatto esplodere la tua astronave madre. Per riuscirci, dovrai scendere a patti proprio con i membri della specie che volevi schiavizzare.

Caratteristiche

Fate vedere chi comanda a quegli hippy usando armi classiche e nuove tecnologie, come la Pioggia di Meteore.

Esplorate la Terra degli anni sessanta e scatenati con il vostro disco volante sulle sue città fittizie.

Difendete un open world molto più grande ed esplorabile da chi vuole sabotare la vostra missione.

Rapite umani da vari paesi e riducili in cocktail di DNA per potenziare le vostre abilità.

Invitate un amico per una sessione a due e godetevi tutta la trama in modalità cooperativa locale a schermo condiviso per 2 giocatori.

Destroy All Humans 2 – Reprobed è disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.