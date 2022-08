Shovel Knight Dig: ecco la data di uscita

Shovel Knight Dig è un videogioco picchiaduro/ d’avventura di prossima uscita; il titolo infatti vedrà l’inizio della commercializzazione a partire dal prossimo 23 settembre per Switch, PC tramite Steam e Apple Arcade. Per quanto riguarda le versioni PlayStation ed Xbox, secondo quanto dichiarato da Yacht Club Games e Nitrome, saranno fatti aggiornamenti in merito più avanti nel tempo. A prendere parola sul titolo è un rappresentante di Yacht Club Games, ecco quanto dichiarato:

La nostra attuale gamma di piattaforme per l’uscita di Shovel Knight Dig è Nintendo Switch , Apple Arcade e Steam! Se mai dovessimo espandere il nostro elenco di piattaforme, saremo sicuri di fare un sacco di rumore al riguardo!



Dunque il lancio del titolo sulle altre console prevederà qualche mossa di marketing estremamente importante volta a lasciare il segno nei giocatori più appassionati. Ecco, di seguito, una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale dello sviluppatore:

Quando Drill Knight e la sua vile squadra di scavi fanno saltare in aria il tranquillo accampamento di Shovel Knight e rubano il suo bottino, afferra la sua fidata Shovel Blade e inizia a scavare tunnel dietro di loro!Incontra nuovi amici e nemici, visita terre strane e preparati per la tua missione per evitare che l’intera terra crolli sotto i piedi! Salta, taglia e scava in un abisso di mistero in continua evoluzione in Shovel Knight Dig , una nuovissima avventura di Shovel Knight !

Caratteristiche principali

Una presentazione completamente nuova con una nuova storia di Shovel Knight ! Quando Drill Knight e la sua vile squadra di scavi fanno saltare in aria il tranquillo accampamento di Shovel Knight e rubano il suo bottino, afferra la sua fidata Shovel Blade e inizia a scavare tunnel dietro di loro!

La prima avventura di Shovel Knight con una gloriosa grafica e audio pixel ad alto colore. Animazione fluida, ridimensionamento, rotazione e parallasse creano il mondo di Shovel Knight più convincente di sempre!

Ogni avventura è diversa! I livelli Shovel Knight Dig sono stati meticolosamente realizzati, quindi cuciti insieme utilizzando tecniche di generazione proprietarie per una rigiocabilità infinita.

Salta, taglia e scava in una direzione completamente nuova: verso il basso! Affidati alla tua fidata Shovel Drop, quindi scava attraverso enormi distese di terra con le nuovissime meccaniche Speed ​​Shovel.

Cresci in potere e ricchezza mentre scendi nelle profondità della terra. Emergi con ricchezze indicibili per equipaggiare ulteriormente Shovel Knight, sbloccando oggetti permanenti e potenziamenti per il tuo equipaggiamento da spalare.

Nuovi cavalieri, nuovi personaggi e nuovi nemici abbondano, ma non temere! Shovel Knight Dig presenta la narrazione, l’umorismo e forse anche alcuni volti familiari di Shovel Knight …

Un’altra colonna sonora da batticuore in un nuovo stile dello straordinario virtuoso Jake Kaufman!

La prima collaborazione tra Yacht Club Games e Nitrome, pixel master

L’annuncio della data di uscita di Shovel Knight Dig è avvenuta tramite trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo); ciò permette di dare un ulteriori sguardo alle dinamiche del gioco di prossima uscita. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che God of War Ragnarok sarà la storia di copertina del numero 349 di Game Informer? Qui il nostro articolo dedicato.