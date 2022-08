NetEase acquista lo studio Quantic Dream lo sviluppatore di giochi come Heavy Rain, Detroit Become Human e Beyond: Two Souls

NetEase ha accettato di acquisire Quantic Dream per una somma non ancora rivelata. In un comunicato stampa emesso dalla società cinese, è stato affermato che lo studio con sede a Parigi dietro giochi narrativi come Heavy Rain, Detroit: Become Human e Beyond: Two Souls continuerà ad operare in modo indipendente dopo l’accordo. L’acquisizione segnerà un altro passo nei piani di crescita di NetEase, in particolare perché renderebbe Quantic Dream il primo studio NetEase con sede in Europa.

La notizia arriva sulla scia delle accuse di una cultura del posto di lavoro tossica che lo studio ha lottato per scrollarsi di dosso, nonché di un recente rapporto di Xfire in cui si affermava che l’azienda stava lottando per attirare talenti di fronte a una forte concorrenza, e che come un risultato, il suo prossimo Star Wars Eclipse probabilmente non verrà rilasciato almeno fino al 2027. Di seguito la dichiarazione di William Ding, CEO e direttore di NetEace:

Siamo entusiasti di intraprendere una nuova entusiasmante fase di crescita con Quantic Dream, vincolati dalla nostra visione condivisa, fiducia e rispetto reciproci. NetEase continuerà a mantenere la nostra promessa di supportare Quantic Dream per realizzare il suo pieno potenziale. Combinando la creatività selvaggia e l’eccezionale focus narrativo di Quantic Dream con le potenti strutture, risorse e capacità di esecuzione di NetEase, riteniamo che ci siano infinite possibilità che potrebbero ridefinire l’esperienza di intrattenimento interattivo che offriamo ai giocatori di tutto il mondo.

Il fondatore e CEO di Quantic Dream, David Cage, ha affermato:

NetEase Games apprezza la nostra libertà creativa, la spinta e la passione del nostro team unico e diversificato. Ora saremo in grado di accelerare la visione che condividiamo come gruppo, di creare titoli storici che tocchino le persone a livello emotivo. Abbiamo giochi altamente differenziati in preparazione e credo davvero che il meglio debba ancora venire da Quantic Dream.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.