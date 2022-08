Victoria 3: rivelati i requisiti di sistema per PC

Victoria 3 è un gioco di strategia in arrivo da Paradox Interactive ( qui tutti i dettagli sul gioco); probabilmente questo è uno dei giochi più attesi dello studio e trattandosi di un gioco piuttosto grande che permetterà ai giocatori di costruire la loro società ideale scegliendo tra dozzine di nazioni del mondo, è naturale domandarsi quale possa essere la resa grafica. A rispondere a questa domanda ci sono i requisiti di sistema per PC che, come al solito, permettono di fare delle ipotesi su basi solide. Ecco di seguito, i requisiti di sistema:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows® 10 Home 64 bit

Processore: Intel® Core™ i3-3250 o AMD® FX 8370

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: Nvidia® GeForce™ GTX 660 (2 GB) o AMD® R7 370 (2 GB) o Intel® HD Graphics 630 o AMD Radeon™ Vega 8

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows® 10 64 bit o Windows® 11

Processore: Intel® Core™ i5-6600K o AMD® Ryzen 5 2600X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: Nvidia® GeForce™ GTX 1660 (6 GB) o AMD® RX 590 (8 GB)

Il suo predecessore, Victoria 2, è uscito un decennio fa e leggendo le specifiche di sistema rivelate è evidente ad un primo sguardo il salto di qualità grafica attuato nel corso di questo; inoltre, dando uno sguardo agli screen rilasciati dall’azienda, è facile notare una certa somiglianza con Crusader Kings 3, un altro titolo Paradox Interactive che è stato rilasciato di recente.

Al momento Victoria 3 è già preordinabile su Steam a questo link, restiamo sintonizzati.