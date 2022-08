Konami presenta la line up per il Tokyo Game Show 2022, tornerà una seria tanto amata

Konami ha aperto il suo sito Web del Tokyo Game Show 2022 e ha annunciato la scaletta dei giochi e il programma del live streaming, incluso un titolo non annunciato di Konami e diversi nuovi titoli di società partner.

Si dice che il titolo non annunciato di Konami, che sarà presentato in un evento teatrale il 16 settembre, sia un ingresso in una serie amata in tutto il mondo. La maggior parte della community spera in un atteso ritorno di due grandi serie che potrebbero tornare dopo molti anni di assenza ovvero Silent Hill e Metal Gear Solid. Per Silent Hill, sono almeno tre i titoli in sviluppo: un sequel principale in prima persona, una serie interattiva a episodi incentrata sulla storia e un remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team. Per Metal Gear Soldier, al momento non ci sono novità a parte un leak che aveva riacceso le speranze dei fan a maggio e sicuramente la community si aspetta qualcosa di nuova dall’evento del 16 settembre. Di seguito una panoramica della line up:

Lineup

Titoli Konami

eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (PS4, Switch) – Stage, Live Stream

(PS4, Switch) – Stage, Live Stream eFootball 2023 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC, iOS, Android) – Stage, giocabile

(PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC, iOS, Android) – Stage, giocabile esports Ginza school – Live Stream

– Live Stream Hina Bita – Mostra

– Mostra Concorso di giochi d’azione e spraratutto – Stage, Live Stream

– Stage, Live Stream Titolo non annunciato di Konami – Stage

– Stage Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – Stage, Live Stream

– Stage, Live Stream Shine Post: Be Your Idol! (iOS, Android) – Exhibit, Stage, Live Stream

(iOS, Android) – Exhibit, Stage, Live Stream Super Bomberman R 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Stage, Live Stream, giocabile

(PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Stage, Live Stream, giocabile Yu-Gi-Oh! Cross Duel (iOS, Android) – Stage, Live Stream, giocabile

(iOS, Android) – Stage, Live Stream, giocabile Yu-Gi-Oh! Duel Links (iOS, Android) – Stage, Live Stream, giocabile

(iOS, Android) – Stage, Live Stream, giocabile Yu-Gi-Oh! Master Duel (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android) – giocabile

(PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android) – giocabile Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! (Switch) – giocabile

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.