NHL 23 si mostra in un nuovo trailer

Electronic Arts ha rilasciato il primo trailer ufficiale del gioco in uscita NHL 23, offrendo così al giocatore un modo per dare uno sguardo più approfondito a quelle che saranno le dinamiche di gioco del prossimo capitolo del franchise.

Il filmato rilasciato ( che trovate in fondo a questo articolo) si divide fondamentalmente in due parti. Nella prima l’azienda ha voluto sottolineare la dinamica del disco, la cui funzione di movimento sarà attivata da due click del giocatore. In sostanza ciò che vuole essere mostrato è che gli atleti, quando vengono toccati da altri giocatori, prima di perdere del tutto l’equilibrio potranno compiere delle mosse inaspettate.

La seconda parte invece si concentra essenzialmente sul gameplay, infatti vengono forniti diversi dettagli su di esso, come la nuova funzionalità in cui i giocatori potranno assegnare ruoli di powerplay a individui, cambiarli quando vogliono e impostare le loro strategie su questi ruoli specifici. Inoltre l’azienda, ha rivelato che ci sarà una nuova configurazione powerplay (1-3-1) e penalty kill (1-1-2), che consentirà ai giocatori di attenersi alla formazione nella loro mente. Infinite, il trailer di NHL 23 introduce la nuova funzionalità ” assist“, grazie alla quale i giocatori potranno cambiare la loro strategia di gioco in base ai consigli dell’allenatore.

Il titolo dunque sarà totalmente rinnovato, compresa l’IA come da dichiarazione dello sviluppatore stesso, e verrà lanciato per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5 il 14 ottobre. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Victoria 3 si è mostrata nelle sue specifiche di sistema per PC? Ecco il nostro articolo dedicato.