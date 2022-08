PlayStation Plus Essential: un leak svela i giochi PS Plus

Need for Speed ​​Heat, Toem e Granblue Fantasy Versus; ecco i titoli PS trapelati per quanto riguarda l’abbonamento PlayStation Plus Essential. A svelare la notizia è Dealabs, di certo non un neofito del settore; infatti non è la prima volta che anticipa di qualche tempo i titoli del catalogo Plus.

Need for Speed: Heat è il ventiquattresimo capitolo della serie e ” festeggia” il venticinquesimo anniversario del franchise. Rilasciato nel 2019 è l’ultimo titolo della serie ad essere stato sviluppato da Ghost Games prima di passare a Criterion. Per quanto riguarda Toem è un iconico gioco disegnato a mano di stampo fotografico dove è necessario, ai fini del gioco, parlare con diversi personaggi e risolvere letteralmente i loro problemi attraverso lo scatto di particolari fotografie. Infine Greanblue Fantasy Versus è un videogioco picchiaduro in 2.5D sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Cygames basato sul videogioco di ruolo Granblue Fantasy.

Ovviamente per avere la conferma ufficiale sui giochi PlayStation Plus Essential dovremo aspettare qualche ora ed è sempre bene prendere queste notizie ” con le pinze”; tenendo comunque conto( come già detto in precedenza) l’affidabilità della fonte. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che NHL 23 è protagonista di un nuovo trailer di gioco? Ecco il nostro articolo dedicato.