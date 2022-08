NieR Automata The End of YorHa Edition: nuovo trailer per la versione Switch

L’acclamato NieR: Automata arriva dal 6 ottobre su Nintendo Switch con NieR: Automata The End of YoRHa Edition. Dopo un trailer che mostrava il gameplay di 2B, ne è disponibile un altro incentrato su 9S. Come androide di supporto, 9S può penetrare nei nemici e distruggerli dall’interno. Tuttavia, è ancora in grado di tenere testa ai nemici in combattimento.

9S è uno dei tre personaggi giocabili della storia e, a differenza di 2B, tende a essere più emotivo. Nella The End of YoRHa Edition riceve alcuni nuovi abiti esclusivi, tra cui un hakama e una maschera, e una versione bianca del suo abbigliamento predefinito. Resta da vedere se la versione per Switch includerà qualche contenuto aggiuntivo.

NieR: Automata The End of YoRHa Edition uscirà il 6 ottobre per Nintendo Switch. Oltre al gioco base, include il DLC 3C3C1D119440927 con nuovi abiti e battaglie nell’arena. In termini di risoluzione, il gioco punterà a 1080p in modalità docked e a 720p in modalità portatile.