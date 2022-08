Rocksmith+: svelata la data d’uscita del gioco

Rocksmith+ di Ubisoft, un servizio in abbonamento per imparare a suonare la chitarra, sarà lanciato il 6 settembre per PC attraverso l’Ubisoft Store. Offre tre modelli di abbonamento: 12,99 euro al mese, 34,99 euro per tre mesi e 84,99 euro per 12 mesi. Nel corso dell’anno verrà lanciato anche sui dispositivi mobili.

Rocksmith+ viene lanciato con oltre 5.000 canzoni, ma ne verranno aggiunte altre ogni settimana, tra cui i successi di The Clash, Santana, Alicia Keys e altri ancora. Il gioco offre numerosi strumenti per adattarsi ai diversi livelli di abilità, come la difficoltà adattiva, che si adatta al livello di abilità e aggiunge nuove note in base ai progressi compiuti. Alcune lezioni interattive e raccomandazioni vengono generate in base agli obiettivi e al livello di abilità dell’utente.

Chi ha già giocato a Rocksmith 2014 o ha partecipato alla closed beta e ha acquistato un abbonamento di tre o 12 mesi può usufruire di un bonus. Riceveranno un mese gratuito per il piano di tre mesi e tre mesi gratuiti per il piano di 12 mesi.