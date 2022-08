Horizon Forbidden West: Guerrilla Games pubblica la nuova patch, ecco cosa cambia

Guerrilla Games ha pubblicato la patch 1.18 per Horizon Forbidden West, contenente numerose correzioni di bug e missioni. In termini di nuovi contenuti, la patch aggiunge la pittura per il viso con la bandiera dell’orgoglio “Mark of Pride”, utilizzabile anche in modalità foto).

Per quanto riguarda le missioni principali, la patch corregge un problema nella “Tomba di Faro”, in cui il mercante cacciatore poteva talvolta scomparire da Tebe. In “L’ambasciata”, inoltre, i giocatori non dovrebbero vedere armi fluttuanti nel filmato che segue l’obiettivo “Parla con il maresciallo Tenakth”. Anche chi non riesce a entrare e uscire dalla base dovrebbe trovare questi problemi risolti.

Sono stati risolti anche altri bug casuali, come l’impostazione “Guarigione automatica” che non guarisce completamente Aloy dopo aver lasciato il combattimento per un breve periodo, o l’avvio del New Game Plus quando si riprende dalle Carte attività. In termini di prestazioni, sono stati apportati miglioramenti al TAA sulla modalità Risoluzione di PS4 e PS5. La geometria non dovrebbe più apparire a bassa risoluzione dopo aver saltato la sequenza di apertura del titolo.

Per ulteriori dettagli, consultate le note della patch completa qui sotto. Horizon Forbidden West è disponibile per PS4 e PS5.