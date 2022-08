You Suck at Parking: annunciata la data, anche su Game Pass

Happy Volcano ha annunciato che You Suck at Parking, titolo con visuale dall’alto in cui gareggiare e poi parcheggiare la propria macchina in situazioni tutt’altro che semplici, arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X/S il 14 settembre 2022, mentre il lancio su Nintendo Switch e PlayStation avverrà nel 2023.

Happy Volcano ha inoltre confermato che il gioco arriverà su Game Pass per Xbox e PC al day-one.

Composto da modalità single-player e multiplayer online, You Suck at Parking è un’esperienza di parcheggio estrema, oltre ad essere un gioco di corse in cui l’obiettivo è quello fermarsi. Bisognerà correre contro il tempo, tra macchine che sfrecciano, derapano e trascinano i freni a mano mentre si schiantano in punti di parcheggio sui tracciati.

La modalità multigiocatore del gioco inizialmente consentirà a quattro giocatori di sfidarsi in un vero e proprio parking party, e il titolo conterrà 60 livelli multigiocatore e 100 livelli in solitaria con difficoltà crescente.

Il multigiocatore sarà anche multipiattaforma, e gli sviluppatori hanno confermato che lo studio ha intenzione di aggiornare i livelli di gioco ogni due settimane.

David Prinsmel, Game Director, afferma in merito:

“È fantastico poter fissare pubblicamente una data di lancio per You Suck at Parking dopo tutto l’entusiasmo che abbiamo riscontrato nei giocatori negli ultimi mesi. Tuttavia, ci sono altre novità in arrivo. Tenete gli occhi aperti e il freno a mano ben tirato”.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer, ricordandovi che il gioco aveva vinto ai devcom indie award del 2021.