Sam & Max Save the World e Beyond Time and Space in arrivo su PS4 in versione remastered

Già disponibili su PC, Xbox e Switch, le versioni remastered di Sam & Max Save the World e di Beyond Time and Space hanno una data d’uscita anche su PS4. Sia gli sviluppatori di Skunkape che i canali social PlayStation hanno infatti annunciato che i due episodi con protagonisti il duo cane e coniglio della Freelance Police arriveranno il 29 settembre. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

In Sam & Max Save the World (alias Season One), un piano di controllo mentale che coinvolge star infantili fallite si espande a spirale fino a coinvolgere i media, la mafia, il governo degli Stati Uniti e Internet, fino a un finale fuori dal mondo.

In Sam & Max: Beyond Time and Space (alias Season Two), Sam & Max tornano a combattere il crimine in una resa dei conti con Babbo Natale, una corsa per sottomettere un vulcano gigante e un faccia a faccia con un vampiro eurotrash… poi le cose si fanno davvero strane.

Qui sotto potete vedere il trailer.