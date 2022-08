PlayStation Plus Essential, Catalogo e Classic: ufficiali i giochi di settembre

I leak rimbalzati in rete nelle ultime ore si sono rivelati esatti: dalle pagine del PlayStation Blog veniamo infatti a sapere ufficialmente quali saranno i giochi del servizio a PlayStation Plus (premium, extra ed essential) per il mese di settembre. Si tratta di:

Need for Speed Heat | PS4

Granblue Fantasy: Versus | PS4

Toem | PS5

Potranno essere scaricati dal 6 settembre, e fino al 3 ottobre.

In più sono stati svelati anche i giochi che si andranno ad unire al Catalogo (quindi per abbonati premium ed extra), a partire dal 20 settembre e sono:

Deathloop | PS5

Assassin’s Creed Origins | PS4

Watch Dogs 2 | PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 | PS4

Spiritfarer: Farewell Edition | PS4

Chicory: A Colorful Tale | PS4

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 | PS4, PS5

Alex Kidd in Miracle World DX | PS4, PS5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show | PS4

Rayman Legends | PS4

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition | PS4

Infine, i giochi PlayStation Classic, disponibili, sempre dal 20 settembre, per gli abbonati al servizio extra:

Syphon Filter 2 | PS1

The Sly Collection | PS3

Sly Cooper: Thieves in Time | PS3

Bentley’s Hackpack | PS3

Toy Story 3 | PSP

Kingdom of Paradise | PSP

Qui sotto potete vedere il video che mostra i titoli del PlayStation Plus di settembre. Questi invece i giochi del precedente mese di agosto, scaricabili fino al 5 settembre.