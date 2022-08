Call of Duty Warzone e Vanguard: disponibile il bundle con Cha-Cha di Umbrella Academy

Da oggi 31 agosto è disponibile il bundle con Cha-Cha di Umbrella Academy in Call of Duty Warzone e Vanguard. Il personaggio psicopatico del fumetto (scambiato di maschera nella serie Netflix) di Gerard Way e Gabriel Ba, con la passione per le ciambelle, arriva con la skin leggendaria operatore e le verniciature leggendarie Bonesaw e Costello’s per le armi.

Per l’occasione Activision ha pubblicato il trailer, che potete vedere qui sotto, e mostra l’inizio del cross-over tra Call of Duty Warzone/Vanguard e Umbrella Academy: successivamente arriverà anche il compare di Cha-Cha, ovvero Hazel.