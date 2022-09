Hollowbody è il nuovo survival horror in arrivo su PC

Headware Games, studio micro-indie di Bristol, Regno Unito responsabile di lavori come Chasing Static, ha annunciato di essere ufficialmente al lavoro su un nuovo titolo survival horror in terza persona per PC, Hollowbody. Il piano dell’azienda, al momento, è quello di lanciare il gioco su PC tramite Steam , Epic Games Store e GOG nel primo trimestre del 2024; ma questo potrebbe cambiare poiché l’uscita su console è strettamente legata a fattori finanziari.

A proposito di questo, infatti, l’azienda, in concomitanza con l’annuncio, ha lanciato una campagna Kickstarter al fine di reperire £ 15.000 per completare lo sviluppo del gioco. Hollowbody, secondo quanto dichiarato, dovrebbe durare un paio d’ore ( come Chasing Static), ma anche questo valore potrebbe cambiare in base ai finanziamenti al team, Headware Games potrebbe aumentare la durata del gioco oltre la sua idea iniziale.

Il gioco, come precedentemente annunciato, si presenta già ad un primo sguardo piuttosto interessante; si tratta di un survival horror a tinte noir ambientato in una città abbandonata. Ma ecco, di seguito, una panoramica del gioco tramite la sua pagina ufficiale:

Un racconto horror di sopravvivenza tech-noir, ambientato nel degrado urbano di una città britannica abbandonata da tempo. Sei bloccato nella zona di esclusione, venti miglia di morte e degrado sigillate dalle mura torreggianti e soffocanti erette dopo il crollo.

Da solo, bloccato e con risorse limitate a tua disposizione dovrai farti strada attraverso la zona, risolvere enigmi ambientali, gestire le risorse e combattere per la tua vita mentre cerchi di trovare un modo per fuggire oltre il muro.

La storia così lontana

Gioca nei panni di Mica, una caricatrice senza licenza che lavora per un famigerato giro di liberi professionisti del mercato nero.Sembrava un lavoro semplice, un’altra corsa attraverso la zona, lenta e bassa. Tieniti sotto il radar proteggendoti dalla tempesta elettrica che copre il cielo sopra la testa. Ma qualcosa non va. Il punto di caduta è morto… non era attivo da mesi, forse anni. Succedono queste cose, le persone si spaventano. Cinque ore di volo di ritorno e qualche centinaio di crediti sprecati in carburante. Sali in bilico e vai a casa.

Un’ora nella zona e c’è un problema con l’hover. Il navigatore gira in tondo e tu stai guadagnando quota. Prima che tu te ne accorga un bianco accecante riempie il cielo. Il cruscotto si oscura e il tuo hover cade dall’aria come un pallone di piombo, sbattendo contro le strade lastricate sottostanti. Ti svegli con l’odore acre di un incendio elettrico, la pioggia che batte sul parabrezza rotto. Sei circondato dai resti fatiscenti di quelle che un tempo erano considerate case.Devi trovare una via d’uscita. Chiama l’evacuazione, scala i muri. Qualche cosa. Qualsiasi cosa. Sopravvivere

Oltre a questa affascinante sinossi ufficiale, che già di suo intriga particolarmente, l'annuncio di Hollowbody avviene tramite un trailer( che trovate in fondo all'articolo) che permette di dare uno sguardo a grafica e dinamiche di gioco. Non è stata ovviamente annunciata una data di rilascio precisa, per saperne di più in merito dovremo aspettare dichiarazioni ufficiali da parte della casa produttrice.