Assassin’s Creed: Ubisoft posticipa la disattivazione del multiplayer

Diversamente rispetto a quanto dichiarato in passato, Ubisoft, tramite post sul blog ufficiale, annuncia la decisione di posticipare la disattivazione del servizio multiplayer e dei DLC dei suoi vecchi giochi di Assassin’s Creed. Nel post in questione non viene fatta menzione della motivazione che ha spinto l’azienda a posticipare la disattivazione, ma di certo questo non può far altro che piacere ai giocatori più appassionati. Ecco, di seguito, quanto dichiarato:

Salve a tutti, abbiamo ulteriori dettagli da condividere sull’imminente smantellamento dei servizi online che interessano diversi titoli AC, incluse informazioni aggiuntive relative al DLC per questi titoli. La disattivazione dei servizi online è stata posticipata al 1 ottobre. Tutti i DLC della storia per giocatore singolo rimarranno disponibili su console dopo il 1 ottobre. Solo su PC, i contenuti DLC per giocatore singolo devono essere attivati ​​prima del 1 ottobre per rimanere accessibili.



Dunque l’operazione di chiusura è stata posticipata al 1 ottobre prossimo ( potete leggere maggiori dettagli in merito qui); importante sottolineare che la disattivazione riguarda solo le versioni originali di questi giochi; i remaster non vedranno cambiamenti. Ecco di seguito i giochi che verranno disattivati dal 1 ottobre:

Assassin’s Creed 2 – PS3 (versione 2009)

Assassin’s Creed Brotherhood – PC, PS3, Wii U, Xbox 360 (versione 2010)

Assassin’s Creed Revelation – PS3, Xbox 360 (versione 2011)

Assassin’s Creed 3 – PC, PS3, Wii U, Xbox 360 (versione 2012)

AC Liberation HD – PC (versione 2014)

Non ci resta che aspettare ulteriori indicazioni da Ubisoft, ma questo dovrebbe essere lo " slittamento" definitivo. Restiamo sintonizzati.