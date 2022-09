Call of Duty Mobile: la Stagione 8 arriva dall’8 settembre

Preparatevi a entrare nel misterioso mondo degli agenti segreti per la prima volta in Call of Duty: Mobile – Stagione 8: Train to Nowhere, in uscita l’8 settembre alle ore 02:00. Per maggiori informazioni top secret su Call of Duty: Mobile Stagione 8 – Train to Nowhere, visitate il blog di Activision Games qui.

Il gioco prevede l’aggiunta della mappa Express, recentemente presentata in Call of Duty: Black Ops Cold War, e un nuovissimo evento a tema, Operation: Spy Hunt, che porterà i giocatori a raccogliere indizi per intercettare informazioni durante le partite Battle Royale e Multiplayer. Ci saranno, inoltre, una serie di nuovi contenuti nell’abbonamento Ground Forces Battle Pass disponibile a livello globale, oltre a una moltitudine di emozionanti e furtive attività di celebrazione della community. Naturalmente, i giocatori possono anche guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass con nuovi contenuti gratuiti e premium a tema spionistico, tra cui operatori come Misty – Agente sotto copertura e Adler – Dapper, la nuova arma ZRG da 20 mm e la classe Battle Royale chiamata Igniter, oltre a Blueprints per armi, Calling Cards, Charms, COD Points (CP) e molto altro ancora che verrà introdotto durante la stagione. Di seguito una panoramica della Stagione 8:

Nuova classe

Attirate i vostri nemici in pozzi infuocati usando la nuova classe Igniter, in grado di deporre trappole di catrame fiammeggianti che bruciano e rallentano gli operatori nemici che entrano nell’anello di fuoco. Igniter non può essere danneggiato o rallentato dalle proprie trappole e ottiene inoltre una maggiore resistenza al fuoco e ai danni esplosivi.

Operazione Spy Hunt

Diventate una spia e ricevete ricompense per le informazioni che portate alla base nell’evento a tema Operazione Spy Hunt della stagione 8. Raccogliete indizi gareggiando in Multiplayer e Battle Royale; usate gli indizi per intercettare le informazioni nemiche, guadagnando ricompense lungo il percorso come Lerch – Gumshoe, GKS – Claw e Charm – Servant of Doom.

Call of Duty Mobile è disponibile su dispositivi mobile.