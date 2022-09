Fortnite: una nuova emote suggerisce l’arrivo di Lady Gaga

Fortnite è un prodotto multi sfaccettato; il capostipite del genere abbraccia ormai da diverso tempo moltissimi generi e non smette mai di proporre agli appassionati eventi a tema anime, manga e musica. Infatti in passato ci sono stati degli eventi in-game dedicati alla musica, dei veri e propri concerti virtuali tenuti all’interno del gioco e, a quanto pare, uno nuovo potrebbe arrivare molto presto.

Alcuni degli insider più consolidati del titolo hanno condiviso l’informazione tramite post su Twitter; spiegando che le speculazioni provengono da una nuova emote scoperta nel gioco. La canzone che suona durante l’emote rimanda fortemente ad una delle hit di Lady Gaga, dando credito all’idea di una sorta di evento Gaga in arrivo nel prossimo futuro. L’emote collaborativa che viene mostrata è utilizzata da quattro diversi giocatori; si chiama Jug Band e suona, senza alcuna ombra di dubbio, Poker Face ( travate il post con il video incorporato in fondo all’articolo)

Sebbene ogni cosa sembri fortemente rimandare ad un evento dedicato alla popstar di fama mondiale, è bene ricordare che si tratta essenzialmente di rumors senza ombra di ufficialità; sarebbe dunque bene prendere con le pinze queste informazioni. Al momento Fortnite sta celebrando il suo evento Rainbow Royale , una celebrazione LGBTQIA+ che offre agli utenti emote e oggetti gratuiti, e l’isola Rainbow Crossroads; essendo Lady Gaga un’esponente del movimento è possibile che la canzone possa rimandare a lei essenzialmente per questo motivo. Per saperne di più, ovviamente, dovremo aspettare la smentita o la conferma di Fortnite stesso. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però , lo sapevate che AC ha rimandato la disattivazione del servizio multiplayer per i suoi vecchi giochi? Ecco il nostro articolo dedicato.