Sons of the Forest è stato posticipato al 23 febbraio 2023

Endnight Games ha annunciato un altro ritardo per il suo titolo survival horror in prima persona Sons of the Forest. Previsto in precedenza per ottobre 2022, ora verrà lanciato il 23 febbraio 2023. In un nuovo tweet, lo sviluppatore ha affermato che individuare una data di rilascio esatta è stato difficile a causa della portata del gioco. Endnight Games ritiene quindi che sia necessario:

un ultimo ritardo per completare le migliorie che riteniamo necessarie.



Sons of the Forest sarà venduto al dettaglio a $ 29,99 e verrà lanciato per PC tramite Steam. Come sequel di The Forest, la storia vede i giocatori alla ricerca di un miliardario scomparso su un’isola remota. Sfortunatamente, si trovano faccia a faccia con vari mutanti e incubi. Come il suo predecessore, Sons of the Forest consente la completa libertà di fare quello che vuoi. Combattete i mutanti, costruite una capanna o esplorate l’isola. Dovrete stare attenti di notte, però, visti gli orrori che vagano per il paesaggio. Anche le stagioni rappresenteranno una sfida, con il cibo che scarseggia in inverno. Naturalmente, ci sono anche inquietanti aree sotterranee da esplorare. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Inviati per trovare un miliardario scomparso su un’isola remota, vi ritrovate in un paesaggio infernale infestato dai cannibali. Create, costruite e lottate per sopravvivere, da solo o con gli amici, in questo nuovo terrificante survival horror open world.

Caratteristiche

Create e costruite : rompete i bastoncini per accendere fuochi. Usate un’ascia per ritagliare finestre e pavimenti. Costruite una piccola cabina o un complesso in riva al mare, a voi la scelta.

: rompete i bastoncini per accendere fuochi. Usate un’ascia per ritagliare finestre e pavimenti. Costruite una piccola cabina o un complesso in riva al mare, a voi la scelta. Co-op: Sopravvivete da soli o con gli amici. Condividete gli oggetti e lavorate insieme per costruire difese. Portate il backup per esplorare sopra e sotto terra.

Sons of the Forest sarà disponibile su PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.