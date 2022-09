Halo Infinite: previsto un aggiornamento della road map

Halo Infinite di 343 Industries riceverà un aggiornamento della tabella di marcia, in cui si discute di cosa aspettarsi nei mesi a venire. Il direttore della community Brian Jarrard ha twittato lo stesso in risposta al potenziale ritardo sul Co-op della Campagna, osservando che gli Obiettivi sono diventati molto importanti nel gioco, ma ovviamente sono soggetti a modifiche.

Nella sua precedente tabella di marcia, lo sviluppatore ha notato che la Missione Replay della Campagna e il Network Co-op erano previsti alla fine di agosto (che è già passato). Entrambe le funzionalità erano disponibili in un test pubblico a luglio, ma una data di rilascio sui server live deve ancora essere confermata. Vale la pena notare che la Forge Open Beta dovrebbe iniziare a settembre, ma non sono stati forniti aggiornamenti sul suo stato. La stagione 3 dovrebbe essere lanciata l’8 novembre e promette nuove mappe, modalità, eventi narrativi, campagna cooperativa a schermo diviso e miglioramenti della qualità della vita. Sarà inoltre possibile acquistare un nuovo Pass battaglia di 100 livelli. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Caratteristiche

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. Indossate la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare l’Halo in tutta la sua estensione. Multiplayer: Il famoso multiplayer di Halo torna, rinnovato e gratuito. Gli aggiornamenti stagionali garantiscono un’esperienza sempre nuova nel corso del tempo con eventi unici, nuove modalità e mappe, oltre a contenuti studiati per la community.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.